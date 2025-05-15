Туркменистан принял участие в первой встрече министров образования «ЦА- Китай» в Урумчи

Министр образования Туркменистана Дж. Гурбангельдыев принял участие в первой встрече министров образования в формате «Центральная Азия – Китай», состоявшейся 12 мая в городе Урумчи.

Как сообщает uza.uz, на встрече были обсуждены приоритетные направления многостороннего сотрудничества в сфере образования между странами Центральноазиатского региона и Китаем.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как укрепление институциональных связей, создание программ подготовки педагогов, проведение совместных научных исследований, координация усилий по подготовке специалистов. Были выдвинуты предложения о создании совместных лабораторий и исследовательских центров.

По итогам встречи была принята «Урумчинская декларация» и документ, определяющий механизм проведения заседаний министров образования, где заложены основы дальнейшего сотрудничества, отмечает источник.