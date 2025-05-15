Туркменистан подписал соглашения с Petronas и ADNOC по сотрудничеству в ТЭК

Государственный концерн «Туркменгаз» подписал соглашения с малайзийской компанией Petronas и ADNOC (ОАЭ) для совместной разработки новых месторождений углеводородов в туркменском секторе Каспийского моря. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель госконцерна Максат Бабаев.

По его словам, соглашение предусматривает разработку и освоение новых нефтегазовых месторождений в туркменском секторе Каспия, а также включает положения о закупке и продаже природного газа.

Кроме того, государственный концерн «Туркменнебит» также заключил соглашение с Petronas и ADNOC, направленное на освоение дополнительных нефтяных месторождений в туркменском секторе Каспийского моря, сообщил журналистам глава концерна Гуванч Агаджанов.

Подписанные документы касаются нового контракта по разделу продукции на газоконденсатных месторождениях блока №1 туркменского шельфа Каспийского моря, уточнили в пресс-службе Petronas.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что соглашения являются результатом развития сотрудничества Туркменистана с Малайзией и ОАЭ в нефтегазовой сфере.