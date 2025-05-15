Туркменистан вовлечен в обсуждение научного сотрудничества с Германией в формате «ЦА5+1»

Туркменские представители приняли участие во встрече круглого стола в рамках научно-политического диалога между странами Центральной Азии и Германией в формате «ЦА5+1», которая проходила в Алматы.

Туркменскую сторону представили эксперт Академии наук Туркменистана, кандидат экономических наук Г.Акыниязова и преподаватель Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади М.Буграев.

Делегаты обсудили перспективы научно-исследовательского сотрудничества, а также методы дальнейшей работы и вызовы, с которыми сталкиваются стороны при реализации партнёрства.

Туркменская сторона в качестве наиболее перспективных направлений сотрудничества с Германией обозначила сферу водородной энергетики, биотехнологий, охраны окружающей среды, медицину, фармацию и здравоохранение. От имени Туркменистана была озвучена ясная позиция касательно будущего двустороннего и многостороннего партнёрства с Германией — необходимость институционализации сотрудничества в научно-исследовательской сфере. Для этого, как отметили туркменские делегаты, необходимы реализация конкретных научных стартапов с устойчивым результатом, проведение совместных изысканий и обоюдное пользование их результатами.

Главным же двигателем инноваций учёных из ЦА и ФРГ должен быть бизнес, ресурсы которого помогут не только воплотить различные проекты, но и укрепить взаимосвязь науки с производством.

В целом участники встречи были едины во мнении: необходимы совместные прикладные и фундаментальные исследования, которые будут тесно сопряжены непосредственно с реальным сектором экономики и будут содействовать повышению человеческого капитала.

Научно-политический диалог между странами Центральной Азии и Германией данного формата был учреждён в 2024 года по инициативе глав государств региона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Встреча, в рамках которой обсуждались вопросы интенсификации научно-технического и образовательного сотрудничества, прошла по инициативе Федерального министерства образования и научных исследований Германии.