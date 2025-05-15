На востоке Туркменистана новая скважина дала богатый приток углеводородного сырья

На востоке Туркменистана новая скважина дала богатый приток углеводородного сырья

Члены экспедиции «Лебапнебитгазгёзлег» Государственной корпорации «Туркменгеология» получили промышленный приток углеводородного сырья из разведочной скважины № 1907, пробуренной ими на месторождении Западный Готурдепе. Об этом сообщает электронная газета Nebit-Gaz.

Новая скважина имеет глубину почти в 4 000 метров и является самой глубокой на этом месторождении.

В 13-м из нижних красноцветных пластов были обнаружены богатые залежи нефти и природного газа. По оценкам специалистов, дебет этой скважины составляет 93,4 тонны сырой нефти и 4430 кубометров природного газа в сутки.

Успешное завершение геологоразведочных работ подтверждает, что данное месторождение имеет большой потенциал по добыче ценного сырья, отмечает источник.