На востоке Туркменистана новая скважина дала богатый приток углеводородного сырья

Члены экспедиции «Лебапнебитгазгёзлег» Государственной корпорации «Туркменгеология» получили промышленный приток углеводородного сырья из разведочной скважины № 1907, пробуренной ими на месторождении Западный Готурдепе. Об этом сообщает электронная газета Nebit-Gaz.

Новая скважина имеет глубину почти в 4 000 метров и является самой глубокой на этом месторождении.

В 13-м из нижних красноцветных пластов были обнаружены богатые залежи нефти и природного газа. По оценкам специалистов, дебет этой скважины составляет 93,4 тонны сырой нефти и 4430 кубометров природного газа в сутки.

Успешное завершение геологоразведочных работ подтверждает, что данное месторождение имеет большой потенциал по добыче ценного сырья, отмечает источник.