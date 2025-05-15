Мэр Куала-Лумпура получил приглашение посетить Туркменистан

13 мая по инициативе туркменской стороны состоялась встреча посла Туркменистана в Малайзии Мухаметнияза Машалова с мэром города Куала-Лумпур Дато Сери (д-р) Маймуна бинти Мохд Шариф. На встрече присутствовали представители мэрии Куала-Лумпура и второй секретарь посольства И.Сахедов.

По информации пресс-службы туркменского посольства, в ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в различных областях, включая топливно-энергетический комплекс, науку, образование и транспорт. Туркменская делегация представила подробную презентацию о концепции «умного» города, реализуемой в городе Аркадаг, где применяются экологически чистые материалы и внедряются современные технологии, такие как системы «умного дома» и интеллектуальные транспортные решения.

По итогам встречи посол Туркменистана пригласил делегацию во главе с мэром Куала-Лумпура посетить Туркменистан в удобное для них время. Туркменская сторона также предложила разработать Меморандум о взаимопонимании для укрепления сотрудничества между правительствами двух стран.

Малайзийская сторона высоко оценила качество инфраструктуры города Аркадаг, соответствие международным стандартам и экологическую направленность проекта. Представители Малайзии выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в области градостроительства и обмене опытом между странами.

Стороны отметили высокий уровень дружественных и братских отношений между Туркменистаном и Малайзией и выразили готовность к их дальнейшему укреплению на взаимовыгодной и долгосрочной основе.