Как защититься от жары: советы медицинских специалистов

С наступлением жаркого сезона медицинские эксперты рекомендуют принять необходимые меры предосторожности для защиты от негативного воздействия высоких температур.

По мнению специалистов, в жаркую погоду важно скорректировать питание, избегая продуктов, согревающих организм изнутри, таких как мёд и тяжёлая пища перед сном. Предпочтение следует отдать овощам и фруктам зелёного и белого цвета, а также продуктам с лёгким вяжущим вкусом, например, хурме или бананам.

Особое внимание необходимо уделить потреблению жидкости – рекомендуется выпивать не менее 3,5 литров в день. При этом лучше отказаться от сладких газированных напитков, заменив их минеральной водой, морсами или традиционным горячим зелёным чаем, который помогает регулировать теплообмен.

Врачи советуют избегать пребывания на открытом солнце с 10 утра до 7 вечера, носить светлую одежду из натуральных тканей и обязательно использовать головные уборы. Людям с хроническими заболеваниями, пожилым и детям рекомендуется проявлять особую осторожность.

В случае ухудшения самочувствия необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, а до приезда врачей переместиться в тень, расстегнуть одежду и обтереть тело водой.