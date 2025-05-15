В городах Туркменистана зафиксирована температура до +44 градусов
В Туркменистане наблюдается значительное повышение температуры воздуха. По данным метеорологической службы, в ряде регионов страны температура воздуха превысила отметку в +41 градус по Цельсию.
Наиболее высокая температура зафиксирована в городе Кака, где столбик термометра поднялся до +44 градусов. В Дервезе, Рухубеленте и Сарахсе температура достигла +42 градуса.
Повышенные показатели также отмечены в следующих городах:
- Мары: +42 градуса
- Сейди: +41 градус
- Деңизхан: +41 градус
- Ашхабад: +41 градус
- Теджен: +41 градус
Врачи рекомендуют жителям соблюдать стандартные меры предосторожности в жаркую погоду: употреблять достаточное количество воды и при возможности находиться в помещениях с кондиционированием воздуха.
Стоит отметить, что в прибрежных районах страны, таких как Туркменбаши и Хазар, погода более комфортная – температура значительно ниже (+21 градус).