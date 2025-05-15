В Ашхабаде состоится концерт JazzMan

В киноконцертном центре «Туркменистан» 23 и 24 мая состоится джаз-шоу JazzMan, которое обещает стать ярким событием в мире музыки и искусства столицы.

В программе концерта прозвучат произведения из репертуара Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Майкла Бубле и других знаменитых джазменов.

В концерте участвуют:

Солист Довран Шаммыев;

Джазовый оркестр под управлением Ковуса Бяшимова;

За роялем заслуженный артист Туркменистана Владимир Мкртумов;

Ударные — Арам Безикян.

Начало шоу в 19:00 .

По вопросам приобретения билетов обращаться по номерам: +99371679711; +99361477563.