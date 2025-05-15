В Ашхабаде в мае состоится международный фестиваль «Музыка мира»

19 и 20 мая в Ашхабаде, во Дворце Мукамов пройдет фестиваль «Музыка мира», который соберет на одной сцене звезд академической музыки из разных стран.

В том числе гостями мероприятия станут арт-директор Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова Мамед Гусейнов и его супруга, оперная певица, артистка Московского театра «Геликон-опера» Дарья Гусейнова. Об этом сообщает оргкомитет «Звуки дутара».

Музыкант и композитор Мамед Гусейнов — лауреат множества всероссийских и международных конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей и творческих резиденций в России, Франции, Германии, Португалии, Испании и Канаде, обладатель премии имени Фуата Мансурова «Таланты содружества». В творческом арсенале композитора – произведения в различных жанрах, особое место среди которых занимают камерно-вокальные сочинения, вокальные циклы на стихи С. Есенина, М. Лермонтова, Ш. Бодлера, Х. Какалиева, К. Эзизова и других поэтов, а также опера «Соломон» и моноопера «Монологи Махтумкули Фраги».

Дарья Гусейнова известна своим ярким сопрано и богатым сценическим опытом. Её исполнение разноплановых и разнохарактерных ролей покоряло слушателей и зрителей множества городов России, Германии, Голландии, Израиля, Испании, Канады, Португалии, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии и других стран. Певица имеет многолетний опыт исполнения современной музыки, в частности произведений туркменских композиторов.

На площадке фестиваля «Музыка мира» в Ашхабаде Дарья Гусейнова исполнит арии из классических опер, произведения туркменских композиторов, а также сочинения Мамеда Гусейнова.

Концерт пройдет в сопровождении Туркменского государственного симфонического оркестра под управлением Расула Клычева.