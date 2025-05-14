Школьники Туркменистана завоевали медали на Менделеевской олимпиаде в Бразилии

Учащиеся из Туркменистана завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые медали на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая проходила с 5 по 13 мая в Белу-Оризонти, Бразилия.

В частности, среди туркменских школьников серебряной медали удостоен Рустем Джумаев.

Бронзовые медали получили Айгуль Атаджанова, Дияр Довлетов и Джерен Акмурадова.

12 мая состоялась торжественная церемония награждения.

В международной олимпиаде приняли участие около 200 школьников из 40 стран. Это одно из самых престижных соревнований среди школьников всего мира и проводится с 1967 года. В 2024 году она прошла в Китае, а юбилейную 60-ю Международную Менделеевскую олимпиаду примет Москва в 2026 году.