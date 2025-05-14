Стилист рассказал о тренде на массивные акриловые браслеты

Стилист Александр Рогов поделился в своем Telegram-канале актуальной модной тенденцией. По его словам, на пике популярности сейчас находятся массивные браслеты из акрила.

Рогов отметил универсальность данного аксессуара, предложив носить его как самостоятельное украшение, так и в сочетании с крупными металлическими браслетами для создания более смелого образа.

Кроме того, стилист обратил внимание на эффектный способ носить массивные акриловые браслеты поверх рукавов блузок и платьев.