Президент АФК поздравил «Аркадаг» с победой в Лиге вызова

Президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа поздравил футбольный клуб «Аркадаг» с завоеванием первого титула Лиги вызова АФК. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век» со ссылкой на пресс-службу АФК.

Туркменский клуб в финальном матче одержал победу над действующим чемпионом Камбоджи «Свайриенг» со счетом 2:1 в дополнительное время. Встреча проходила на стадионе в Пномпене в присутствии 51 600 зрителей.

Голы в составе победителей забили Мекан Сапаров (59-я минута) и Алтымурад Аннадурдыев (112-я минута). У хозяев отличился Сарет Криа (82-я минута).

«От имени Азиатской футбольной семьи поздравляю ФК «Аркадаг» из Туркменистана с исторической победой в Лиге вызова АФК. Отдельной похвалы заслуживают федерации футбола Туркменистана и Камбоджи за создание динамичной среды для процветания их клубов на континентальной сцене», – приводит пресс-служба АФК слова шейха Салмана бин Ибрагима Аль Халифы.

Действующий двукратный чемпион Туркменистана «Аркадаг» добился успеха несмотря на то, что многие специалисты отдавали предпочтение камбоджийской команде, в составе которой выступает немало бразильских легионеров. Кроме того, матч проходил на домашнем стадионе «Свайриенга».

Президент АФК также выразил признательность 18 клубам-участникам и федерациям за вклад в успешное проведение первого розыгрыша Лиги вызова АФК и отметил работу организаторов централизованного группового этапа.

«Эта новая историческая глава не могла бы быть написана без поддержки всех участников. Я выражаю благодарность организаторам групповых этапов и всем, кто работал за кулисами, за их вклад в проведение первого сезона Лиги вызова АФК», – подчеркнул глава Азиатской футбольной конфедерации.