Генсек Олимпийского комитета Туркменистана принял участие в 45-й Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии

11-12 мая в Кувейте на высоком организационном уровне прошла 45-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА). В мероприятии приняли участие действующий президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах, новоизбранный Президент Кирсти Ковентри, руководители Международного Олимпийского комитета, руководители Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов, президенты Азиатских федераций, а также Генеральный секретарь Олимпийского комитета Туркменистана А. Акмаммедов и представители Национальных Олимпийских комитетов 45 стран Азии, сообщается на сайте Олимпийского комитета Туркменистана.

Вице-президент Олимпийского совета Азии господин Тимоти Фок и Генеральный директор Хусейн Аль Мусаллам в своих выступлениях особое внимание уделили развитию Олимпийского движения в Азии. Они отметили важность работы организации по повышению уровня спорта, подготовке молодежи, обеспечению гендерного равенства и устойчивости управления.