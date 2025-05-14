В Туркменистане стартовал международный студенческий конкурс по дипломатии

12 мая в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась церемония открытия II международного конкурса «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» ( прим. ред. «Международные отношения: культура диалога мира») среди студентов и магистрантов высших учебных заведений Туркменистана и зарубежных стран. Конкурс продлится до 14 мая и объединил 144 участника, включая 115 представителей туркменских вузов и 29 студентов из семи зарубежных государств.

Международное соревнование проходит в формате тестирования, включающего 100 вопросов по различным аспектам международных отношений, политики, истории, культуры, точных наук, а также по вопросам деятельности международных организаций, устойчивого развития, международного диалога, экологии и изменения климата.

В конкурсе принимают участие студенты из ведущих вузов России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Узбекистана и США. Среди иностранных участников — представители МГИМО МИД России, Российского университета дружбы народов, Самарского национального исследовательского университета, Каспийского университета технологий и инжиниринга Казахстана, Юридической академии Генеральной прокуратуры Кыргызстана, Таджикского национального университета, Китайского университета иностранных дел, Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана и Техасского университета Эль-Пасо (США).

Мероприятие проводится в рамках объявленного по инициативе Туркменистана «Международного года мира и доверия-2025» и приурочено к 30-летию нейтралитета Туркменистана и 80-летию создания ООН. Для иностранных гостей организована культурная программа, позволяющая познакомиться с достопримечательностями туркменской столицы и особенностями национальной школы дипломатии.