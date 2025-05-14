В Туркменистане подвели итоги хакатона по широкой популяризации культурного наследия

Итоги студенческого хакатона на тему «Наше национальное культурное наследие на мировых языках» подвели в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В IT-конкурсе приняли участие команды студентов из 17 вузов, перед которыми стояла задача создать прототип веб-сайта по широкой популяризации в мире национального культурного наследия туркменского народа.

По результатам хакатона Гран-при удостоена команда Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

I место разделили учащиеся Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади;

II место заняли студенты Института Министерства внутренних дел Туркменистана и Пограничного института страны;

III место присуждено командам Государственного энергетического института Туркменистана, Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана и Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

На торжественной церемонии награждения победителям и всем участникам хакатона были вручены почетные грамоты и подарки от Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади.