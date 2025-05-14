В Туркменистане запустили телешоу о семейной психологии

В Туркменистане стартовало телевизионное ток-шоу Bagt daragty («Древо счастья» – ред.), посвященное вопросам семейной психологии. Проект реализован совместными усилиями кафедры психологии и педагогики Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади и телекомпании Ýaşlyk.

Программа затрагивает широкий спектр вопросов семейной жизни, включая влияние вредных привычек и социальных медиа на внутрисемейные отношения, планирование семейного бюджета и взаимодействие семьи с обществом.

Как сообщают организаторы проекта, основной целью ток-шоу является повышение осведомленности граждан об основных принципах национальной школы воспитания и определение приоритетных направлений развития семейных ценностей в современных условиях.

В рамках открытых дискуссий специалисты по детской психологии и педагогике представляют эффективные методики воспитания подрастающего поколения, анализируют современные тенденции в области детско-юношеской дисциплины и предлагают конкретные способы формирования у детей ответственного отношения к будущему.

Особое внимание в программе уделяется проблеме использования детьми электронных устройств. Эксперты рассматривают национальный и международный опыт минимизации негативного влияния современных технологий на развитие детей и подростков.