В Ашхабаде состоялся семинар по адаптации к изменениям криосферы

В Ашхабаде с 12 по 13 мая состоялся семинар в рамках регионального проекта ГЭФ–ПРООН–ЮНЕСКО «Укрепление устойчивости стран Центральной Азии путем содействия региональному сотрудничеству в области оценки нивально-гляциальных систем для разработки комплексных методов устойчивого развития и адаптации к изменению климата».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в мероприятии принимают участие представители государственных ведомств, гляциологи (ученые изучающие ледники), климатологи и гидрологи, а также представители организаций гражданского общества из пяти стран региона.

Выступая на открытии семинара, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамова отметила:

«Межрегиональное сотрудничество приобретает особое значение в условиях изменения климата — вода не просто источник изобилия, она - основа жизни. Для таких стран, как Туркменистан, где реки питаются ледниками, вопросы адаптации становятся жизненно важными».

Семинар стал четвёртым в серии национальных акций в Центральной Азии, после аналогичных встреч в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Серия семинаров продолжится в Кыргызской Республике и завершится в июне текущего года.