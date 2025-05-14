В Ашхабаде обсуждают климатическое финансирование для Центральной Азии

Климатическое финансирование для Центральной Азии, региональные и национальные перспективы обсуждают на панельной сессии 7-й Центральноазиатской конференции по изменению климата (ЦАКИК-2025), которая стартовала сегодня в Ашхабаде.

В роли модератора сессии выступает старший экономист по вопросам изменения климата и содиректор C3A Всемирныого банка Вильям Хайнс.

Презентацию «От помощи к действию: борьба с изменением климата посредством финансирования — точка зрения Великобритании» представил посол Стивен Конлон.

Глава отдела сотрудничества Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан Йоханнес Баур рассказала об обязательствах ЕС по климатическому финансированию в Центральной Азии.

Новые возможности финансирования для Центральной Азии от Итальянского климатического фонда представила Алессандра Фиданза, старший эксперт министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии.

В рамках панельной дискуссии участники обсуждают финансовые решения и использование практических инструментов финансирования для ускорения реализации национальных и региональных климатических приоритетов в Центральной Азии.

Работа конференции продолжается.