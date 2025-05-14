Биржа Туркменистана начала торги новой недели крупными сделками в текстиле

12 мая на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана состоялись очередные торги, в результате которых были заключены сделки как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

На внешнем рынке предприниматели из Турции заключили сделку с туркменскими партнерами на закупку хлопчатобумажной пряжи, сообщает ГТСБТ.

Что касается внутреннего рынка, местные предприниматели оформили контракты с Государственным концерном «Туркменнебит» на приобретение дорожного битума марки «БНД 60/90». Также были заключены сделки с Министерством Текстильной промышленности Туркменистана на закупку хлопчатобумажной пряжи и суровой ткани.

По итогам биржевых торгов зарегистрированы 4 сделки на общую сумму 7 047 700,00 туркменских манатов и 139 920,00 долларов США.