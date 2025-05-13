Хаби Алонсо подписал контракт с «Реалом» до 2028 года

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским «Реалом» до 2028 года. Об этом сообщил футбольный журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 43-летний испанский специалист приступит к руководству королевским клубом на клубном чемпионате мира, который состоится в США с 15 июня по 13 июля.

В текущий момент пост главного тренера мадридского клуба занимает 65-летний итальянский специалист Карло Анчелотти. Под его руководством «Реал» рискует завершить сезон 2023/24 без трофеев.

Хаби Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. В сезоне-2023/24 под его руководством леверкузенский клуб впервые в своей истории завоевал чемпионский титул Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, команда вышла в финал Лиги Европы, где уступила итальянской «Аталанте» со счетом 0:3. В мае 2024 года «Байер» установил европейский рекорд по продолжительности беспроигрышной серии с момента основания УЕФА – 49 матчей.

Тренерская карьера Алонсо началась с работы в дубле «Реал Сосьедада» и юношеской команде мадридского «Реала». Будучи футболистом, Хаби выступал за «Реал Сосьедад», «Реал», «Эйбар», английский «Ливерпуль» и немецкую «Баварию».

В минувшее воскресенье «Реал» на выезде проиграл «Барселоне» со счетом 3:4 в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч проходил на Олимпийском стадионе в Барселоне.

В составе хозяев отличились Эрик Гарсия (19-я минута), Ламин Ямаль (32) и Рафинья (34, 45). У гостей хет-трик оформил Килиан Мбаппе (5, с пенальти, 14, 70). Французский нападающий стал четвертым игроком в XXI веке, забившим три мяча в матче между этими принципиальными соперниками.

По итогам матча «Барселона» укрепила лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании за три тура до завершения первенства. В активе каталонского клуба 82 очка. «Реал» занимает вторую строчку с 75 очками.