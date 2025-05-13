Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития аграрного сектора

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т. Атахаллыева и хякимов велаятов, на котором были рассмотрены вопросы развития аграрного сектора и текущая ситуация в регионах страны, передает TDH.

С докладом о ходе сельскохозяйственных работ выступил заместитель Председателя Кабинета Министров Т. Атахаллыев. По его информации, в настоящее время на пшеничных полях проводятся плановые агротехнические мероприятия, принимаются меры по подготовке к сбору семенного зерна и обеспечению его надлежащего хранения.

На хлопковых плантациях осуществляется вегетационный полив, а на участках со всходами идет междурядная обработка, прореживание и прополка с использованием сельхозтехники. В Дашогузском велаяте в соответствии с планом выполняется посадка риса.

В рамках сезона заготовки коконов шелкопряда в Балканском и Дашогузском велаятах производится уход за гренами, в то время как в Ахалском, Лебапском и Марыйском регионах продолжается сбор коконов.

В связи с повышением температуры воздуха в лесных зонах, на пастбищных и земельных угодьях страны принимаются превентивные противопожарные меры, включая создание защитных полос путем очистки и вспашки территорий.

Подводя итоги совещания, глава государства акцентировал внимание на стратегической важности аграрного сектора для национальной экономики как отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность страны и поставляющей сырье для перерабатывающей промышленности. Президент Туркменистана поручил вице-премьеру обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства и активнее внедрять современные технологии и научные достижения в производство.

Сердар Бердымухамедов дал конкретные поручения по контролю за уходом за хлопчатником и пшеницей, проведением необходимых агротехнических работ и подготовкой к уборке урожая. Отдельное внимание было уделено завершению посадки риса в Дашогузском велаяте в установленные сроки, уходу за гренами и выполнению плана по заготовке коконов шелкопряда во всех регионах.

Руководителям также поручено обеспечить своевременное проведение взаиморасчетов между производителями сельхозпродукции и сервисными предприятиями, усилить меры по предупреждению возгораний на природных территориях в летний период и подготовиться к торжественным мероприятиям в связи с Днем Конституции и Государственного флага Туркменистана.