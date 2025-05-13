Названы победители ашхабадского городского тура национального конкурса «Çalsana, bagşy!»

Ашхабадский городской тур конкурса «Çalsana, bagşy!» («Играй, бахши!») состоялся в Центре культуры столичного жилого массива «Тязе заман».

Конкурс проводится среди дутаристов и бахши-музыкантов в рамках премии Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry». Организаторами творческого марафона выступили Министерство культуры страны, Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, хякимлик города Ашхабад.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», торжественная часть фестиваля открылась исполнением участниками музыкальной композиции «Baky dursun dünýäň parahatçylygy».

Далее среди исполненных произведений были любимые народом: «Bu jennetdir», «Selbinýaz», «Tüni derýa», «Gaşly ýar», «Amman-amman», «Biziňiller» и другие.

По итогам городского тура конкурса победителями среди дутаристов стали руководитель группы дутаристов телерадиоканала «Türkmen owazy» Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Бегмырат Чарымырадов, виртуозно исполнивший туркменскую народную мелодию «Kepderi» и студент Туркменской государственной специальной музыкальной школы имени Д.Овезова при ТНК имени Майи Кулиевой Дидармухаммет Гуванчмырадов, исполнивший известную народную мелодию «Heserli».

Затем жюри конкурса объявило победителей среди бахши-музыкантов. Ими стали житель города Ашхабад Ахунберди Аннагулыев, представивший туркменскую народную песню «Gola gel» и преподаватель 2-й детской школы искусств Управления культуры города Ашхабад Шекер Аллагулыева.

– Значение конкурса «Çalsana, bagşy!» для сохранения и развития нашего национального искусства бахши трудно переоценить, – говорит Кервен Ёвбасаров заслуженный бахши Туркменистана, представитель жюри. – Он даёт прекрасную возможность выявить новых, ярких талантливых молодых дутаристов и бахши по всей стране.

Победители ашхабадского городского этапа конкурса – дутаристы и бахши-музыканты завоевали право на участие в заключительном туре творческого состязания «Çalsana, bagşy!». Финал пройдёт в преддверии празднования 34-летия независимости Туркменистана.

Учреждённый в 2022 году по инициативе Президента Туркменистана музыкальный конкурс призван изучать и широко пропагандировать национальное культурное достояние. Его появление было приурочено к знаменательному событию – включению ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нём и искусства бахши в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.