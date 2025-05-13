Матвиенко и Бабушкин поздравили Президента Туркменистана с 80-летием Победы

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин направили поздравительные послания Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

В своем послании Валентина Матвиенко отметила, что с течением времени события военных лет уходят все дальше в прошлое, а число живых свидетелей великого подвига сокращается. «Историческая память о победе наших предков над фашизмом является одним из важных факторов дружественных отношений России и Туркменистана», – подчеркнула Председатель Совета Федерации.

Губернатор Астраханской области в своем послании подчеркнул, что духовное и нравственное значение Дня Победы остается великим на протяжении десятилетий. «За свободу родной земли боролся весь многонациональный советский народ. Все несли тяжелейшую ношу войны. И все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отчизны», – говорится в поздравлении Игоря Бабушкина.

Валентина Матвиенко и Игорь Бабушкин пожелали Президенту Сердару Бердымухамедову и всему туркменскому народу крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.