В Туркменской консерватории прошёл фестиваль юных гитаристов в память об Исламе Бабаеве

Фестиваль юных гитаристов, посвященный памяти выдающегося музыканта и педагога Ислама Бабаева, прошел в Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», фестиваль собрал представителей детских музыкальных школ Ашхабада и других учебных заведений страны. Самая многочисленная делегация учащихся по классу гитары приехала из Марыйского велаята.

В фестивальном концерте прозвучали классические произведения и известные туркменские народные мелодии. Особое впечатление на зрителей произвело выступление преподавателя консерватории, известного гитариста-виртуоза Юсуфа Исмаилова.

Свою любовь к гитарному искусству выразила одна из зрительниц концерта, посвятив инструменту проникновенные строки: «Звуки гитары – сердцу отрада, звуки гитары – муки любви, спетая сердцем песня, баллада так нам волнует струны души».

Имя Ислама Бабаева прочно вписано в историю туркменского музыкального искусства. Открыв классы классической гитары в музыкальном училище и консерватории, он внес весомый вклад в становление и развитие национальной гитарной школы.

Сегодня классическая гитара прочно вошла в систему музыкального образования Туркменистана. Во всех музыкальных школах страны действуют соответствующие классы, где опытные наставники передают свое мастерство юным дарованиям. Вспоминая плеяду известных туркменских гитаристов, нельзя не отметить таких виртуозов, как Михаил Чарыев, Тиркеш Пяльванов и Ораз Алтылиев.

Знаковым событием для развития гитарного образования в стране послужил выпуск современного учебника по классической гитаре, авторами которого являются преподаватель кафедры истории музыки Мурад Курбанов и преподаватель Детской школы искусств № 3 Управления культуры города Ашхабада Лейли Насырова.

Фестиваль гитарной музыки – ежегодное мероприятие, которое организуют последователи Ислама Бабаева.