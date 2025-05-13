В Туркменистане успешно завершились два экологических проекта

В Туркменистане к завершению подошла деятельность двух агроэкологических проектов.

Один из них, 2-я фаза регионального проекта «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции» с 2018 реализовывался в пределах трёх пилотных дайханских объединений в Каракумах, горных сёлах Нохура и туркменском приаралье, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Как результат проекта — созданы мини ГИС-лаборатории для Научно-информационного центра при Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию, Национального института пустынь, растительного и животного мира, служб экологического контроля Министерства сельского хозяйства. Также в ходе проекта проводилась закупка ресурсосберегающей сельхозтехники, семян и саженцев засухоустойчивых растений, водозаборных переносных и стационарных водяных насосов, а также оборудования для быстрого анализа почвы для аграрных вузов.

За время деятельности проекта построено 20 колодцев и сардоб для животноводческих центров, а также растительных питомников с капельным орошением; проводилась очистка сети коллекторов, были составлены планы мелиорации. Проект способствовал выходу в свет международного научно-практического журнала «Проблемы освоения пустынь», который с 1967 года издается в Ашхабаде.

Другой проект — «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане» — был запущен в 2021 году Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, Программой развития ООН и Зелёным климатическим фондом.

Проект был направлен на выполнение положений Национальной стратегии Туркменистана об изменении климата и определяемого на национальном уровне вклада, подготовку свода конкретных мер и механизмов их реализации.

Ключевыми результатами выполнения проекта стала разработка Дорожной карты действий по выполнению Национального адаптационного плана Туркменистана, концепции по развитию климатического финансирования, а также Руководства по интеграции адаптации к изменению климата в область водопользования.