В предместье Ашхабада проходят экспедиции по сбору гербария

В предместьях Ашхабада, в окрестностях села Янгала — холмистом предгорье Геоктепинского этрапа Ахалского велаята — продолжается весенний сезон сбора образцов видов растений для пополнения Национального гербарного фонда Туркменистана.

Сбор гербария проходит в рамках разработки научной темы «Центральный Копетдаг» при участии студентов, изучающих естественные науки, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Полевые выезды проводятся в отсутствие дождя; в течение апреля состоялось четыре таких экспедиции, цель которых – обновление гербарного фонда, поиск представителей ботанических семейств, которые не представлены, показаны не полностью.

Для составления пакета одного вида растения используется, как минимум, пять экземпляров в цвету, с плодами. В лаборатории образцы систематизируют, определяют по специальным справочникам.

В данное время Гербарный фонд находится в Институте общей и прикладной биологии, который расположен на территории комплекса зданий Инженерно-технологического университета имени Огуз-хана. Институт относится к Академии наук Туркменистана.

Гербарные образцы здесь разложены в алфавитном порядке, на плотных листах, имеют инвентарные номера. Пакеты хранятся в широких деревянных шкафах с отсеками и полками, которые соединяются вместе в сплошные ячейки хранения от пола до потолка. В них хранится 250 тысяч гербарных листов, которые представляют до 2500 видов 696 родов 113 семейств.

По последним данным во флоре Туркменистана зарегистрировано 3140 видов высших растений, 3924 — низших.

Гербарный фонд служит наглядным научным материалом ботанических и экологических знаний, знакомит с уникальными растениями территории Туркменистана.