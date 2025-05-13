«Аркадаг» с Кубком Лиги вызова АФК прилетел в Туркменистан

Футбольная команда «Аркадаг», выигравшая в субботу Лигу вызова АФК, вернулась на родину. Футболисты туркменской команды привезли главный трофей турнира – Кубок Лиги вызова АФК, передает корреспондент Turkmenportal.

Напомним, в решающем матче подопечные Владимира Байрамова одержали победу над камбоджийским клубом «Свайриенг» со счетом 2:1 в дополнительное время. Мячи в составе туркменской команды забили Мекан Сапаров на 59-й минуте и Алтымурат Аннадурдыев на 112-й минуте.

В воскресенье команда вернулась из Пномпена в столицу Туркменистана. Чествование команды прошло в понедельник в городе Аркадаг на площади рядом со стадионом.