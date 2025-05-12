Huawei представила MateBook Pro: первый ПК на HarmonyOS

Компания Huawei показала первый персональный компьютер на операционной системе HarmonyOS — ноутбук MateBook Pro. Презентация прошла на специальном мероприятии, где гости смогли оценить новое устройство и его программное обеспечение.

Ноутбук получил корпус с матовой текстурой в серо-голубом цвете и серебристый логотип Huawei на задней панели. Кнопка питания, расположенная в правом верхнем углу, также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 140 Вт через порт USB-C.

MateBook Pro позволяет подключать смартфоны Huawei для обмена данными и импортировать информацию с устройств на Windows. Встроенный ИИ-ассистент Celia помогает создавать презентации, обобщать записи встреч, извлекать данные из документов и работать с приложениями.

HarmonyOS уже поддерживает приложения RedNote, Bilibili и Feishu. В будущем количество совместимых программ может превысить 2000.

Продажи MateBook Pro начнутся 19 мая. К этому времени Huawei раскроет дополнительные характеристики устройства.