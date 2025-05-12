Часть сокровищ Тутанхамона перевезли в Большой Египетский музей в Гизе

Часть артефактов из коллекции фараона Тутанхамона доставлена в Большой Египетский музей в Гизе. Об этом сообщило министерство туризма и древностей Египта. Официальное открытие музея запланировано на 3 июля.

«Большой Египетский музей получил 163 артефакта из сокровищ “золотого фараона” Тутанхамона, находившихся в Египетском музее на Тахрире», — говорится в заявлении ведомства. Глава министерства Шериф Фатхи отметил, что артефакты переводят в рамках подготовки к открытию согласно утверждённому плану.

В музей уже доставили церемониальное кресло, ювелирные изделия и золотые подвески. Позже туда будут доставлены и остальные артефакты.

Гробница фараона была обнаружена в 1922 году в Долине Царей в Луксоре археологом Говардом Картером. Позже коллекция, включая знаменитую золотую маску, хранилась в музее на Тахрире. В новом музее ей будет посвящён отдельный зал.

С октября 2024 года в Большом Египетском музее открыты для посещения десять из 12 выставочных залов. Ранее были доступны лишь вестибюль, большая лестница, торговая зона и сады. По данным министерства, учреждение планирует принимать до 3 миллионов туристов в год.

Музей называют «подарком миру». На церемонию открытия планируют пригласить лидеров многих стран мира.

Строительство началось в 2005 году, дата открытия неоднократно переносилась. Музей занимает 90 тысяч квадратных метров и включает экспозиции, реставрационные мастерские, детский музей, конференц-центр, кафе, рестораны и парки.