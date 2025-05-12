Сэм Альтман уступил управление ChatGPT новому руководителю и сосредоточится на исследованиях

Компания OpenAI назначила Фиджи Симо, действующего генерального директора американского сервиса доставки Instacart и бывшего руководителя Facebook App, главой направления разработки приложений. Об этом сообщил глава OpenAI Сэм Альтман в своём посте на платформе X.

По словам Альтмана, это позволит ему сосредоточиться на исследованиях, развитии вычислительных мощностей и обеспечении безопасности искусственного интеллекта.

Фиджи Симо присоединилась к Facebook в 2011 году и в 2019-м возглавила разработку мобильного приложения социальной сети, сообщает The Verge. Под её руководством были созданы ключевые функции, такие как лента новостей, Stories и live-видео, что укрепило рекламный бизнес компании. В 2021 году Симо стала генеральным директором Instacart и за два года подготовила компанию к выходу на IPO.

Симо входит в совет директоров OpenAI с 2024 года, но пока не покинет пост главы Instacart. В своём посте на LinkedIn она сообщила, что останется на посту ещё несколько месяцев и продолжит исполнять обязанности главы до назначения преемника.

Назначение Симо подчёркивает важность мобильных приложений для OpenAI. После запуска ChatGPT на платформах iOS, Android, Windows и macOS развитие этого направления стало приоритетом для компании. Кроме того, OpenAI начала работать над созданием собственной социальной сети, аналогичной X.