Суперкомпьютер Маска сжирает электричество как 300 000 домов

Суперкомпьютер Colossus, разработанный компанией Илона Маска xAI в рамках проекта Memphis Supercluster, вышел на полную мощность. Его энергопотребление настолько велико, что сопоставимо с потреблением 300 000 жилых домов, сообщает Tom’s Hardware.

Мощный ИИ-комплекс в Мемфисе, штат Теннесси, готов к полноценному подключению к местной электроподстанции и основной сети. Энергию для него будут поставлять компании Memphis Light, Gas and Water (MLGW) и Tennessee Valley Authority (TVA) в объеме 150 МВт. Кроме того, для резервного питания при отключениях или пиковых нагрузках предусмотрены аккумуляторы Tesla Megapack, также на 150 МВт.

Суперкомпьютер Илона Маска начал функционировать в июле прошлого года, имея 100 000 ускорителей Nvidia H100. Глава Nvidia Дженсен Хуанг отметил, что оборудование было установлено в рекордные сроки — за 19 дней, хотя обычно такой процесс занимает около четырех лет. Из-за спешки на начальном этапе для питания системы пришлось использовать газотурбинные генераторы, так как прямое подключение к сети отсутствовало. Изначально сообщалось о 14 генераторах мощностью 2,5 МВт каждый, но местные жители утверждали, что их было более 35.

Запуск первой фазы означает, что Colossus теперь может использовать основное питание от TVA, чья электроэнергия примерно на 60% состоит из возобновляемых источников, включая гидро-, солнечную, ветровую и атомную энергию. Благодаря этому около половины временных генераторов были отключены. Оставшиеся генераторы продолжат работу до запуска второй подстанции на 150 МВт, запланированного на осень текущего года. Общая мощность суперкомпьютера составит 300 МВт. Представители TVA уверяют, что смогут обеспечить такие объемы энергии без ущерба для других потребителей.

В феврале число ускорителей увеличили до 200 000, а теперь Илон Маск планирует довести их количество до миллиона. Для этого потребуется еще больше электроэнергии, и пока неизвестно, сможет ли TVA обеспечить такие потребности без перебоев в электроснабжении для местного населения.

Проект уже вызвал недовольство у многих жителей Мемфиса, пишет The New Yorker. Люди опасаются загрязнения воздуха, перегрузки сетей и нехватки воды. На месте установки генераторов уже происходили стычки с местными активистами. Некоторые требуют остановить проект, другие — провести экспертизу и обнародовать планы xAI.