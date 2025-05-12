Полёт Starship в мае впервые покажут в формате 4K

Новый запуск Starship запланирован на третью декаду мая 2025 года. Это будет первый полёт, который зрители увидят в формате 4K с максимальной детализацией. Об этом сообщил Илон Маск на своей странице в соцсети X.

В ходе девятого по счету тестового запуска будет использован корабль Ship 35 и ракета-носитель Super Heavy 14. Ранее нижняя ступень ракеты успешно приземлялась с помощью «механических рук» башни Mechazilla. Однако сам корабль Starship дважды не справился с задачей из-за вибраций и утечек топлива.

Платформа X ранее внедрила поддержку 4K-видео. Это изменение соответствует её планам конкурировать с YouTube и TikTok. Обновление также улучшит качество прямых трансляций, включая запуски космических аппаратов.