На ашхабадской сцене состоялась премьера международного проекта RITUALS

10 мая в туркменской столице состоялась премьера хореографического и цифрового шоу RITUALS, созданного благодаря сотрудничеству французского хореографа Жан-Марка Матоса, итальянской танцовщицы и хореографа Маргериты Бергамо, а также Государственного ансамбля танца Туркменистана и Государственного ансамбля танца «Менгли». В проекте также принял участие фольклорный ансамбль «Акджаяр» из Балканского велаята с национальным ритуальным танцем куштдепди, включённым в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

На сцене Дворца Мукамов был представлен художественный синтез европейской и туркменской культур. Творческий проект вобрал в себя древние традиции Туркменистана, современный танец и цифровое искусство.

Проект организован в партнёрстве с Министерством культуры Туркменистана, Делегацией Европейского Союза, Посольствами Франции и Италии, Гёте-институтом Казахстана при реализации Французским институтом в Туркменистане. Эта инициатива поддерживается EUNIC — сетью национальных культурных институтов стран ЕС — в рамках программы European Spaces of Culture.

Данный проект возник после показа в Ашхабаде в 2023 году хореографического и цифрового спектакля Myselves Жан-Марка Матоса в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между ЕС и Туркменистаном. Деятели искусства, принявшие участие в том событии, были глубоко впечатлены богатством туркменской культуры и, в особенности, танцем куштдепди.

Именно этот импульс вдохновения положил начало проекта RITUALS, построенного на стыке между традициями и современностью.

Реализация проекта совпадает с важными датами — проведением первого саммита ЕС-Центральная Азия в апреле, на котором Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подтвердил стремление к укреплению культурного и образовательного сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом. Проект также вписывается в важный дипломатический контекст, отмеченный официальным визитом в Париж Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

RITUALS получил дополнительную поддержку со стороны Франко-немецкого культурного фонда и Французского института в Париже, что подчеркивает активное сотрудничество европейских культурных сообществ в продвижении межкультурного обмена.