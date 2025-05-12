Материалы времен Великой Отечественной войны можно будет изучать с помощью ИИ

К 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Яндекс» и Национальная электронная библиотека (НЭБ) России запустили проект по поиску и оцифровке газетных архивов 1941–1945 годов.

В коллекцию вошло свыше 200 тысяч страниц из центральных, региональных, фронтовых и партизанских изданий. Среди них — «Правда», «Красная звезда», «Красный флот», «Ленинградский партизан» и другие. Многие материалы ранее не были доступны в цифровом виде.

Проект даёт возможность изучить события военных лет, а также повседневную жизнь людей. Пользователи смогут искать упоминания о родственниках или земляках. Газеты отражают ключевые моменты этого исторического периода.

К инициативе присоединились Центральная научная библиотека им. Н.А. Некрасова, а также библиотеки в Иркутске, Челябинске, Кирове, Архангельске, Оренбурге и других городах.

Оцифрованные материалы размещаются в открытом доступе.