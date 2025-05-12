Китайская компания Unitree создала робособаку-пожарного со встроенным водометом

Китайская компания Unitree Robotics представила пожарную версию робота-собаки B2, оснащённую водомётом и системой самоохлаждения. Новая модель уже проходит испытания в городе Циндао.

Главное отличие робота от базовой версии — наличие встроенного водомёта, установленного на спине робота. Он способен подавать воду на расстояние до 60 метров с мощностью 40 литров в секунду. Насадка вращается в пределах 85 градусов, позволяя менять направление струи. Система может автоматически переключаться между водой и пеной. Робот самостоятельно отсоединяет и подключает шланги, что даёт возможность тушить огонь с разных точек.

Корпус B2 стал водо- и пыленепроницаемым, а также устойчивым к высоким температурам. Робот оснащён системой самоорошения, что позволяет ему подходить ближе к очагу возгорания.

Инженеры улучшили подвижность ног — прочность конструкции увеличена на 170%. Робот может преодолевать препятствия до 40 см и подниматься по лестницам с наклоном до 45 градусов.

На модель можно дополнительно установить лидары, манипуляторы и связь для передачи видео в режиме реального времени. Также предусмотрена быстрая замена аккумулятора. Помимо тушения пожаров, B2 может участвовать в поиске пострадавших под завалами.

В компании сообщают, что робот успешно прошёл ряд испытаний. Сейчас в Циндао две пожарные версии B2 проходят расширенное тестирование.