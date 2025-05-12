Данные GIZ: по региону ЦА транзиты проходят границу Туркменистана в кратчайшее время

Туркменистан укрепляет свой статус надёжного транзитного моста между Азией и Европой. Согласно экспресс-исследованию, проведённому Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) в октябре-ноябре 2024 года, среднее время прохождения границы транзитными грузами через Туркменистан составляет всего 50 минут. Это самый короткий показатель в регионе Центральной Азии. Для сравнения: в Казахстане — 2 часа 26 минут, в Таджикистане — 1 час 50 минут, в Кыргызстане — 1 час 28 минут, в Узбекистане — 1 час 25 минут. Об этом сообщает таможенная служба Туркменистана.

Такой результат стал возможен благодаря слаженной координации работы таможенных и других контролирующих органов Туркменистана за счет использования информационных систем, внедрению зелёных коридоров, а также упрощения таможенных процедур.

Важную роль по модернизации и расширению международных транзитных коридоров играет Государственная таможенная служба Туркменистана, которая гармонизирует контроль в соответствие с международными стандартами, отмечает источник.