В Ашхабаде прошла конференция по вопросам гендерного равенства в банковском секторе

В столице Туркменистана состоялась конференция, посвященная вопросам гендерного равенства в финансовом секторе страны. В мероприятии приняли участие представители Центрального банка, Государственного банка внешнеэкономической деятельности и Туркмено-турецкого банка.

Конференция собрала участников из различных финансовых учреждений страны. В ходе встречи обсуждались вопросы профессиональной деятельности в банковской сфере с учетом гендерных аспектов.

Представители банков выступили с докладами о текущем положении дел и поделились опытом работы в финансовых структурах. На встрече был рассмотрен международный опыт по данному вопросу.

Участники конференции обсудили возможности для профессионального развития в банковской сфере и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества между финансовыми учреждениями.