Туристы активно обмениваются фотографиями павильона Туркменистана на ЭКСПО-2025

Посетители Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке с большим интересом делятся в социальных сетях фотографиями и впечатлениями от павильона Туркменистана, который уже стал одной из популярных достопримечательностей выставки.

Гости из разных стран мира активно знакомятся с богатым культурным наследием туркменского народа, представленным в трехуровневом павильоне.

Особый интерес туристов вызывает архитектурное решение, напоминающее легкий треугольник с куполом, вдохновленным традиционным туркменским украшением гюльяка. Экстерьер, отражающий красоту Каракумской пустыни, привлекает внимание своей оригинальностью и символизмом.

На первом этаже павильона посетители погружаются в виртуальное путешествие по Туркменистану благодаря сферическим экранам и иммерсивным технологиям. Многие туристы отмечают впечатляющий ознакомительный ролик про инновационный умный город Аркадаг, демонстрирующий современные достижения страны.

Второй уровень знакомит гостей с достижениями Туркменистана в областях энергетики, промышленности, здравоохранения и образования.

Значительное внимание уделяется экспозиции лекарственных растений, традиционно используемых в туркменской медицине.

На третьем этаже туристы с удовольствием фотографируют коллекции знаменитых туркменских ковров, национальных вышивок и музейных экспонатов. Многие делятся в сети изображениями открытой террасы с традиционными туркменскими тапжанами, где предлагают ароматный зеленый чай и национальные угощения.

Всемирная выставка ЭКСПО-2025 открылась 13 апреля на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака и продлится до 13 октября. В мероприятии принимают участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций. Национальный день Туркменистана на выставке был отмечен 14 апреля.