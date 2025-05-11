Национальный Лидер туркменского народа проинспектировал ход строительства в Ашхабаде

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 9 мая совершил рабочую поездку по Ашхабаду, в рамках которой ознакомился с ходом работ на стройплощадке Туркменского государственного архитектурно-строительного института, а также с проектами ряда объектов. Об этом сообщает ТДХ.

На месте строительства комплекса зданий Туркменского государственного архитектурно-строительного института вице-премьер Б.Аннамаммедов по поручению Президента Туркменистана доложил о состоянии строительных работ в столице.

Как отмечалось, возведение нового комплекса зданий Туркменского государственного архитектурно-строительного института и его оснащение ведутся в соответствии с современными требованиями. В этой связи большое значение придаётся обеспечению высокого качества осуществляемых работ и используемых стройматериалов, а также благоустройству прилегающей территории.

Ознакомившись с особенностями дизайна комплекса зданий и оснащения учебных аудиторий института, Гурбангулы Бердымухамедов высказал ряд замечаний и внёс соответствующие коррективы. Отмечалось, что особенности оформления зданий института должны полностью соответствовать требованиям дня, в общежитиях для студентов должны быть созданы все необходимые условия. Следует комплексно подходить к оформлению интерьера всех помещений, а также к их меблировке, что окажет положительное влияние на качество обучения студентов, улучшение условий для преподавательского состава.

Также Национальный Лидер ознакомился с проектами зданий Центра детства и юношества «Güneşli» («Гюнешли»), где предусмотрены спортивные и игровые площадки, места проведения культурно-массовых мероприятий, амфитеатр, площадки для изучения правил дорожного движения и другие сопутствующие сооружения.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектом благоустройства на территории Монумента нейтралитета, расположенного на юге столицы. Как отмечалось, на территории Монумента нейтралитета будут действовать два музея, на фасадах которых будут надписи «Baky ýoluň» и «Bitaraplygy», что имеет огромный посыл, подчеркнул Национальный лидер. Поэтому в них должны найти отображение история туркменского нейтралитета и суть соответствующих резолюций, принятых ­Генассамблеей ООН по инициативе нашей страны.

Вице-премьер Б.Аннамаммедов доложил о ходе строительства высшего учебного заведения Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Помимо этого, как сообщалось, в Ашхабаде возводится Стоматологический центр. Ускоренными темпами также строится Международный научно-клинический центр онкологии на 500 мест. Вместе с тем, в столице возводится Международный центр педиатрии на 160 мест.

В числе других новостроек на территории столицы – комфортабельные жилые дома: строительство объектов жилищного назначения на территории жилых массивов города Ашхабад носит последовательный программный характер.

Все возможности создаются также для деятелей культуры и искусства, прилагающих огромные усилия для обогащения духовного мира нашего народа. Об этом наглядно свидетельствует и строящийся в столице Культурный центр на 4 тысячи мест.

Затем в рамках доклада прозвучала информация о возводимом ускоренными темпами на территории жилого комплекса на окраине столицы Доме здоровья, оснащённом в соответствии с современными стандартами.

Гурбангулы Бердымухамедов дал заместителю Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедову, а также председателю Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразову конкретные поручения и соответствующие рекомендации по контролю за качеством строительных работ и их завершением в установленные сроки.