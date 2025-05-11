Двое игроков «Аркадага» удостоились наград по итогам финального матча Лиги вызова АФК

Шаназар Тиркишов и Алтымырат Аннадурдыев стали ключевыми фигурами в победе туркменского клуба «Аркадаг» в финале Лиги вызова АФК. В напряженном матче против камбоджийского «Свайриенга», завершившемся со счетом 2:1, игроки продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Алтымырат Аннадурдыев забил решающий гол на 112-й минуте дополнительного времени, который принес команде победу в турнире. Этот мяч стал для форварда пятым в соревновании, что позволило ему завоевать титул лучшего бомбардира Лиги вызова АФК.

Шаназар Тиркишов, в свою очередь, был признан самым ценным игроком финального матча. Его действия на поле существенно повлияли на исход встречи в пользу туркменского клуба.