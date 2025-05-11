Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ремонтными работами в Ахалтекинском конном комплексе

9 мая после инспекции строительства ряда объектов в Ашхабаде Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направился в Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана. Об этом сообщает ТДХ.

Сегодня здесь ускоренными темпами продолжаются реставрационно-ремонтные работы. Гурбангулы Бердымухамедову были представлены проекты новостроек с видами скамеек, элементов освещения, а также крытого манежа. Как сообщалось, отделка комплекса, как и благоустройство прилегающих к объектам территорий, отвечает современным требованиям.

Подрядчиком выступает турецкая строительная компания «GAP Inşaat Ýatirim ve Ticaret Anonim Şirketi». Представитель компании Реджеп Акчы доложил о ведущейся работе и выполнении ранее данных поручений.

Национальный Лидер отметил целесообразность покрыть скаковые треки песком из тех районов Каракумов, который, по данным научного анализа, для этого подходит. Следует ответственно и научно обоснованно подходить к каждому процессу, в частности, к строительству и благоустройству территории вокруг объектов, покрытию треков.

Источник отмечает, что сегодня вся страна напоминает масштабную строительную площадку, в частности, в столице продолжается возведение образовательных, медицинских учреждений, объектов сфер культуры и искусства, то есть значительная часть новостроек относится к социальной инфраструктуре.

Пожелав всем успехов в решении намеченных задач, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с места события.