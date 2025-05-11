В Ашхабаде пройдет 7-я Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата

В Ашхабаде 13 мая на базе отеля «Йылдыз» стартует 7-я Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2025): «Достижение глобальной цели климатического финансирования через выполнение региональных и национальных мер в Центральной Азии».

Организатором встречи выступает Региональный экологический центр Центральной Азии, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Форум направлен на решение вопросов, связанных со снижением выбросов парниковых газов, адаптацией к изменениям климатического фона природы и погоды для жителей и экономик региона с упором на водный сектор.

Мероприятие призвано сплотить специалистов государственных учреждений, научное сообщество, общественные экообъединения и фининституты для поиска решений.

После двух дней конференции намечены к проведению: семинар «Научные исследования и адаптация к изменению климата для устойчивости водной сферы» (15 мая), 60-е заседание совета управляющих РЭЦЦА, полевой выезд для осмотра лесопосадок Ахалского велаята в качестве примера экосистемных решений, а также культурная программа.