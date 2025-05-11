В Ашхабаде построят новое здание детской библиотеки имени Базара Аманова

В Ашхабаде будет построено новое здание Государственной детской библиотеки имени Базара Аманова.

В ходе рабочей поездки по Ашхабаду Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с целью ознакомления с ходом строительных работ, вице-премьер Б.Аннамаммедов проинформировал об обветшании и истечении эксплуатационного срока здания Государственной детской библиотеки имени Базара Аманова.

В данной связи по поручению Президента Сердара Бердымухамедова разработано несколько вариантов проекта соответствующей новостройки, которые были представлены Национальному Лидеру.

Подробно ознакомившись с проектами, Гурбангулы Бердымухамедов отметил целесообразность возведения нового здания Государственной детской библиотеки имени Базара Аманова на территории Детско-юношеского центра «Güneşli». Само решение вполне обосновано, учитывая, что в Центре будет действовать множество кружков по навыкам и интересам детей.

Была отмечена важность строительства Государственной детской библиотеки согласно требованиям современных реалий и с эффективным использованием инновационных технологий, акцентировав внимание на том, что работа должна осуществляться в координации с профильными структурами, сообщает ТДХ.