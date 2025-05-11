В Ашхабаде обсудили энергетическое сотрудничество в память о Гейдаре Алиеве

В столице Туркменистана состоялась международная конференция «Гейдар Алиев — Энергетическое сотрудничество Дипломатия: Единство во имя Зелёного Мира», собравшая представителей дипломатического корпуса и энергетического сектора.

Мероприятие открыл посол Азербайджана в Туркменистане Гисмат Гезалов, выступивший с приветственным словом о значимости энергетической дипломатии в современном мире и наследии выдающегося азербайджанского лидера Гейдара Алиева.

От туркменской стороны с ключевым докладом выступил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов. В своём выступлении он подчеркнул статус Туркменистана как одного из крупнейших поставщиков природного газа в мире и выразил заинтересованность в укреплении партнёрства с Азербайджаном в энергетической сфере.

Особое внимание в докладе туркменского дипломата было уделено экологическим инициативам страны. Гурбанов напомнил участникам конференции о важном шаге Туркменистана в направлении защиты климата — официальном присоединении к Глобальному метановому обязательству, объявленном на 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), проходившей в Дубае с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

В рамках конференции также выступили послы Турции, Казахстана, Великобритании, руководители других дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также представители международных компаний, работающих в стране.

Участники форума обсудили перспективы регионального энергетического сотрудничества, вопросы диверсификации поставок энергоресурсов и совместные усилия по сокращению выбросов метана для достижения целей устойчивого развития и борьбы с изменением климата.