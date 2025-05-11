Волонтеры Красного Полумесяца Ашхабада провели праздничную акцию к 9 Мая

8 и 9 мая ашхабадские волонтеры Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана провели праздничную акцию по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Они подготовили небольшую концертную программу и, разделившись на две бригады, посетили шесть жительниц Ашхабада, в числе которых работники тыла, дети войны и вдовы ветеранов. Для каждой из них ребята выступили с концертом: пели песни военной поры, читали стихи и танцевали вальс.

Всем ветеранам были вручены цветы и подарки от Красного Полумесяца.

Вдова ветерана Великой Отечественной войны Абайдуллина Фания и ветеран тыла Крутикова Сагида рассказали ребятам о тяжелых днях войны, периоде оккупации. Они вспоминали, как страшно и тяжело было тогда людям, но сила духа и любовь к своей земле победили самые тёмные силы.

Живое общение с ветеранами очень впечатлило волонтеров. Подобные встречи дают возможность молодому поколению не забывать историю, любить свою Родину, учиться уважать старшее поколение.

Всего в акции приняли участие 15 волонтеров НОКПТ.