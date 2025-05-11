Батальон Почетного караула Туркменистана принял участие в параде Победы в Москве

Батальон Почетного караула Министерства обороны Туркменистана прошел торжественным маршем по Красной площади в Москве в рамках военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Туркменские военнослужащие приняли участие в масштабном мероприятии наряду с представителями вооруженных сил России и других стран, сообщает TDH.

Как мы сообщали ранее, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Москву с рабочим визитом по приглашению Президента России Владимира Путина, лично присутствовал на торжественном параде.

Участие туркменских военнослужащих в параде Победы символизирует глубокое уважение к общей исторической памяти и подчеркивает значительный вклад туркменского народа в достижение Победы над фашизмом. Тысячи туркменистанцев доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, проявляя героизм и высокий боевой дух. За проявленное мужество 104 туркменистанца были удостоены звания «Герой Советского Союза», а 19 фронтовиков стали полными кавалерами ордена «Славы»». Многие тысячи граждан Туркменистана получили боевые ордена и медали.

Имена всех героев войны, как павших, так и вернувшихся с Победой, увековечены в многотомных изданиях «Hatyra» и «Şöhrat» (прим. ред. «Память» и «Слава»).