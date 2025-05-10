Хаби Алонсо согласовал трёхлетний контракт с «Реалом»

Согласно информации издания Marca, тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо достиг договоренности с мадридским «Реалом» о заключении трёхлетнего контракта по окончании текущего сезона.

«Реал» выплатит компенсацию немецкому клубу, так как действующее соглашение 43-летнего испанского специалиста с «Байером» рассчитано до июня 2026 года.

Отметим, что Алонсо имеет опыт выступлений за «Реал» — он защищал цвета мадридского клуба с 2009 по 2014 год в качестве игрока.

Нынешний наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти покинет команду после матча заключительного тура Ла Лиги против «Сосьедада», который состоится 25 мая. Решение о расставании было принято после выбывания «Реала» из Лиги чемпионов в четвертьфинале, где команда уступила лондонскому «Арсеналу» по сумме двух матчей (0:3, 1:2). Ожидается, что итальянский тренер в ближайшее время возглавит сборную Бразилии.

На время проведения клубного чемпионата мира обязанности главного тренера «Реала» будет исполнять Сантьяго Солари, который уже руководил мадридской командой в 2018 году.