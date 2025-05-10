Туркменистан отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в Туркменистане отмечается большой общенациональный праздник – 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По этому случаю состоялась церемония возложения цветов к памятникам мемориального комплекса «Halk hakydasy», в которой принял участие Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает ТДХ.

Как подчеркнул глава государства в своём Обращении к соотечественникам: «В Туркменистане, который становится одним из процветающих государств мира, мы с большим уважением относимся к ветеранам, показавшим безусловный пример любви и верности Отечеству в 1941-1945 годах, к матерям, пережившим суровые дни войны, ко всем, кто мужественно сражался ради великой цели. Старшее поколение – наша гордость, воспитывает в нас любовь к Родине, уважение к человеческому достоинству, родителям, служит примером для подражания».

За мужество и отвагу, проявленные на полях сражений, свыше ста туркменистанцев были удостоены высокого звания Героя. Тысячи туркменистанцев были награждены боевыми орденами и медалями. Среди них – Бердымухамед Аннаев – прадед главы государства Сердара Бердымухамедова и дед Героя-Аркадага, чей жизненный путь сегодня служит для туркменской молодёжи образцом истинного патриотизма, доблести и благородства.

Примечательно, что 80-я годовщина Великой Победы отмечается в году, ознаменованном для Туркменистана ещё одной юбилейной датой – 30-летием нейтралитета.