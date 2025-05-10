Президент Туркменистана принимает участие в параде Победы в Москве

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принимает участие в параде Победы, который проходит в данное время на Красной площади в Москве.

Как сообщает ТДХ, в Кремле главу Туркменистана тепло приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Главы двух государств обменялись дружескими рукопожатиями, затем происходит их совместное памятное фотографирование.

Из Кремля Президент Туркменистана вместе с другими высокими гостями – главами делегаций стран СНГ и других зарубежных государств, прибывших в Москву для участия в праздничных мероприятиях, направился к Центральной трибуне на Красной площади, где начался парад Победы.

Восемьдесят лет минуло со дня Великой Победы в самой жестокой и кровопролитной в мировой истории войне, которая привела к невосполнимым потерям, унеся миллионы человеческих жизней и оставив незаживающие раны. Сплотившись перед беспощадной угрозой, братские народы продемонстрировали на полях сражений образцы доблести и отваги. Победа над фашизмом в Великой Отечественной войне по праву является нашим общим достоянием. И участие Президента Туркменистана в нынешних юбилейных торжествах – наглядное свидетельство уважительного отношения к общему подвигу героев-освободителей, память о которых будет жить вечно.

Туркменский народ внёс достойный вклад в Великую Победу. Туркменские воины самоотверженно сражались на фронтах, проявляя беспримерный героизм, стойкость и силу духа. Доблестный подвиг воинов-туркменистанцев является подлинным примером любви к Родине, чести и верности долгу. Имена туркменистанцев, кто не вернулся к родным очагам, и тех, кто возвратился домой с Победой, занесены в многотомные издания «Hatyra» и «Şöhrat».