Президент Туркменистана прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент Сердар Бердымухамедов прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщает МИЦ Туркменистана.

«Визит туркменского лидера стал свидетельством глубокого уважения и памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом, а также символом крепких дружественных связей между Туркменистаном и Российской Федерацией», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что парад Победы в Москве начнется в 12:00 по ашхабадскому времени и продлится ориентировочно до 13:00. Как сообщалось ранее, в параде примет участие рота Почетного караула Вооруженных сил Туркменистана.